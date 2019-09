Nytt multirollesfartøy kan styrke Sjøforsvaret

innenriks

Skipet ble lansert på Akershus festning i Oslo torsdag formiddag, og prosjektet er utviklet av Kongsberg Gruppen. Det er første gang Kongsberg Gruppen har utviklet et militærfartøy.

– Vanguard representerer en dramatisk endring i marineoperasjoner. Ved å kombinere vår erfaring fra maritim, offshore og marine sektorer, mener vi at dette innovative systemet gir en svært rimelig løsning på behovene til kystnasjoner, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Fartøyet skal kunne bygges på kun to år, ifølge Teknisk Ukeblad.

– Dette er veldig spennende. Militære plattformer er blitt dyrere og dyrere, og på et tidspunkt er vi nødt til å få kostnadene ned. Vi har gode erfaringer med sivile design fra våre kystvaktskip, og her trekker de det enda lengre ved å integrere avanserte våpen og sensorer, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som var til stede på lanseringen.

Bruun-Hanssen kan imidlertid ikke si om Vanguard kan bli fartøyet eller fartøyene som erstatter Helge Ingstad.

– Nei, her må jeg være litt forsiktig, i og med at i fregattens rolle også ligger evnen til eskorte og høy hastighet, noe dette konseptet ikke har. På en annen side vil det være bedre med ti slike fartøyer enn ett svært kostbart et, sier han.

