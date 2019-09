Pågrepne utlendinger med ugyldig opphold har forklart at de ville jobbe i Norge

innenriks

– Vi fikk melding om at det skulle oppholde seg utenlandske statsborgere på Oslo Airport Motel og ønsket å kontrollere om de hadde lovlig opphold i Norge, sier politiadvokat Thor Larsen i Øst politidistrikt til NTB.

På motellet pågrep politiet gruppen med hjemmel i utlendingsloven. De pågrepne er kvinner og menn i alderen 20 til 50 år. De fleste kommer fra Kasakhstan, seks personer er fra Kirgisistan og to er fra Russland.

Ifølge Larsen har utledningene forklart at de ønsket å jobbe her i landet.

– Vi tar nå hånd om de pågrepne og snakker med dem for å få klarhet i hvorfor de har oppholdt seg i Norge lenger enn det visumet deres er gyldig til, andre med et annet formål enn det de hadde visum til, utdyper han.

Pågripelsen skjedde i forbindelse med en rutinekontroll på det nedlagte Stensby sykehus på Minnesund i Akershus. Sykehuset er bygd om til et motell.

Kan gå rettens vei

Politiet forsøker også å få klarhet i om noen har bistått gruppen med å komme til Norge. Politiadvokaten sier at det er behov for tolk i mange tilfeller, og at de arbeider så raskt de kan.

De pågrepne er plassert på forskjellige steder. Politiet vil snakke med hver enkelt. Foreløpig vet de ikke om gruppen kom på samme fly, men det er et spørsmål de forsøker å få svar på.

– Der det er behov, vil vi foreta en individuell vurdering av om vi skal begjære rettens kjennelse til å holde dem utover de tre dagene vi kan holde dem på egen hjemmel, sier politiadvokat Thor Larsen.

Øst politidistrikt samarbeider med Politiets utlendingsenhet og Oslo politidistrikt i saken.

Ambassaden sikrer hjemturen

Kasakhstans ambassade skriver til VG at kasakhstanerne ankom Norge på feil grunnlag, og at de arbeider med å få dem sendt tilbake til landet.

– Kasakhstans ambassade i Oslo er klar over situasjonen med en gruppe innbyggere fra vårt land som har ankommet Norge for å arbeide. Vi er i nær kontakt med både norske myndigheter og innbyggerne selv for å sikre hjemturen til deres hjemland, skriver Taglat Zhumglov fra ambassaden til avisa.

De er klare på at dette er feil bruk av innreisedokumenter. Ifølge ambassaden har de informert offisielle byråer i landet og regner med at passende tiltak vil bli satt i verk overfor reiseselskapet.

Ambassaden påpeker også at Kasakhstan er et land som både mottar og sender mange arbeidsinnvandrere, og at det finnes mange som jobber i Norge.

Larsen er informert om at ambassaden er klar over situasjonen og arbeider for å sikre hjemturen til kasakhstanerne.

Sjekket inn tirsdag

Romerikes Blad skriver at Stensberg sykehus ble solgt for 23 millioner kroner i 2015 til Akershus Omsorgssenter, et heleid datterselskap av Norwegian Hotels And Apartments.

Det har vært planer om å gjøre om eiendommen både til et asylmottak og et spahotell, men inntil videre er bygget altså tatt i bruk som motell. Hotellsjef Suhit Vaidya sier til avisa at det var de som varslet politiet.

– Det er ren rutine at politiet er innom oss, det er noe som skjer jevnlig, sier han.

Ifølge Vaidya sjekket de pågrepne inn på motellet tirsdag.

– Plutselig økte mengden med gjester betraktelig. Det var da vi tok kontakt med politiet. I tillegg ville de bli boende enda lenger enn det som i utgangspunktet var planen. De skulle egentlig bare bo her en natt, sier han.

