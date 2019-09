To personer siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Ski

innenriks

En mann i 30-årene ble sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at han ble knivstukket i et boligfelt på Finstad i Ski onsdag ettermiddag. Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 16.52.

– Han har blitt påført flere knivstikk, i ryggen og i armen. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til NTB.

En mann i slutten av 30-årene og en kvinne i slutten av 20-årene ble pågrepet på Ski stasjon kort tid etter hendelsen. De stakk fra åstedet på en sykkel i retning mot stasjonen, før de ble pågrepet.

– De er siktet for forsøk på drap. De er godt kjent for politiet fra tidligere, sier Skarpeid.

Knivofferet har forklart bakgrunnen for saken er at han hadde gjeld til en av de to siktede.

Politiet har avhørt tre-fire vitner etter knivstikkingen og gjort flere beslag i saken. De har blant annet hentet inn opptak fra videoovervåking.

All togtrafikk forbi Ski stasjon ble stanset etter hendelsen. Det var ikke mulig å gå av eller på tog ved stasjonen i frykt for at gjerningspersonene skulle ta seg inn på et tog, skriver Aftenposten.

