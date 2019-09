innenriks

– Den siste målingen som ble gjort, viser at temperaturen har sunket til 30 grader, sier innsatsleder Kaj Christensen i Tromsø brann og redning til NRK.

På et tidspunkt under brannen onsdag ble det målt tusen grader i stålet.

Kystverket har pålagt rederen å fjerne vraket, men det kan ta flere måneder.

– Det er opp til eier å komme med en god plan som vi godkjenner. Det må ta den tiden det tar, sier seniorrådgiver Kjersti Dale i Kystverket til NRK.

Kan bli liggende i måneder

Lokale myndigheter kom fredag sammen for å planlegge hevingen av tråleren, som begynte å brenne onsdag. Havnedirektøren i byen er innstilt på at det vil ta tid å få hevet Bukhta Naezdnik.

– Jeg vil tro at det må komme lektere sørfra, og at det vil ta litt tid å få hevet fartøyet. Vi må få ryddet opp så fort som mulig for å hindre utslipp og forurensning, sa havnedirektør Jørn-Even Hanssen til Nordlys torsdag.

– Men vi kommer til å pushe på i denne saken. Vi er ikke interessert i å ha et vrak liggende her oppe i lang tid, fastslo han dagen etter. Hansen er ikke sikker på om tråleren er borte før jul.

– Det ville i alle fall vært en flott gave. Men vi må la prosessene gå sin gang.

Lensesystem

Kystverket satte fredag ut et mer omfattende lensesystem rundt den havarerte russiske tråleren i Tromsø havn for å sikre mot eventuell lekkasje.

– Havaristen er ringet inn med lenser. Vi jobber kontinuerlig med å kontrollere og sikre lensesystemene. Det settes nå i tillegg et lensesystem i nord og sør i Tromsøsundet, for å fange opp det som eventuelt slipper forbi systemene rundt havaristen. I tillegg legges det lense på innsiden, for å unngå påslag på land, sier seniorrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket til NTB fredag formiddag.

Kystverket har oljevernfartøyet OV Bøkfjord på stedet. I tillegg er to båter fra Fartøy i kystnær beredskap i sving, samt slepebåten Stilborg.

– Disse sveiper med lensesystem i området og har i tillegg kapasitet for opptak, legger Lilleheim til.

Et overvåkingsfly fra Kystverket vil observere området fra lufta. Planen var å fly et tokt fredag morgen, men det lot seg ikke gjøre på grunn av tåke. Flyet vil være på vingene så snart forholdene tillater det.

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning har satt stab og samarbeider med Kystverket i den pågående aksjonen. Depotstyrker er også mobilisert.

200.000 liter olje

Ett av de første målene er å få losset 200.000 liter marin diesel som er om bord. Det er også 2.700 liter ammoniakk i en tank i tråleren. Så langt har det ikke vært noen lekkasjer fra tanken.

– Slik situasjonen er nå, er det ikke mulig å si noe om hvor mye av drivstoffet som er igjen i tråleren. Som bilder fra området viser, er det fortsatt en situasjon der man driver med nedkjøling av skroget, sier Lilleheim.

Kystverket satt fredag formiddag i statusmøter for å drøfte det videre arbeidet med havaristen. Lilleheim opplyser at det er svært lite diesel som har nådd sjøen til nå.

Skipsmekler Lasse Holm i Holm Agency har løpende kontakt med mannskapet på 29 som var om bord i tråleren. Han sier at de alle håper å få reise hjem til Murmansk snart. De mistet alt av identifikasjonspapirer i brannen.

– Det står etter forholdene bra til med dem. Vi håper å få dem av gårde så fort som mulig, og det regner jeg både norske og russiske myndigheter også er interessert i. Så det tror jeg skal gå smertefritt, sier han til NRK.

Ifølge NRK vil russiske transportmyndigheter etterforske brannen. Representanter fra det russiske rederiet, Murmansk Trawl Fleet, ankom Tromsø torsdag kveld.

