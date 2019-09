De siste restriksjonene mot Hydro er opphevet i Brasil

innenriks

Det er Hydro som opplyser om beslutningen fra domstolen i en børsmelding natt til fredag. Etter at slamanlegget ved selskapets aluminaanlegg i Brasil ble beskyldt for å ha lekket forurenset vann etter et voldsomt regnskyll i februar i fjor, måtte Hydro drive på halv maskin.

Torsdag ble den siste av flere restriksjoner som var rettet mot Hydro, hevet av den føderale domstolen.

– Dette er en milepæl for Alunorte og vil bidra til vår agenda mot et mer lønnsomt og bærekraftig Hydro, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Alunorte kan dermed gjenoppta installasjons- og oppstartsaktivitetene ved deponiet og den 19 måneders lange embargoen som har begrenset aktivitetene ved anlegget er over, skriver selskapet i børsmeldingen.

Den 20. september ble restriksjonene på driften tatt ut av en sivil rettsprosess mellom Hydro og de brasilianske myndighetene. Den siste hindringen som da gjensto var at samme begrensning også ble fjernet fra straffesaken.

– Interne og eksterne undersøkelser, inkludert undersøkelser utført av myndighetene, bekreftet at det ikke var overløp fra Alunortes deponi for bauksittrester som følge av nedbøren i februar 2018, skriver Hydro i meldingen.

