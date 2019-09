Erna Solberg vil sitte til 2025

innenriks

Hun avfeier avisens spørsmål om partiet trenger en yngre og «freshere» leder ved neste valg.

– Norge trenger freshe, sterke og trygge damer, sier Solberg til avisen.

Statsministeren og Høyre-lederen sier det vil være naturlig å bygge videre på samarbeidet med de fire borgerlige partiene Frp, Venstre og KrF også i 2021. På spørsmål om hva hun vil gjøre dersom hun er avhengig av MDG for å få flertall, svarer Solberg:

– Vi skal ikke ha et mål om å nærme oss MDG. Jeg respekterer at partiet sier det er blokkuavhengig, men få steder har de valgt noen andre enn rødgrønne, sier hun.

På spørsmål om hun tror hun kan sitte til 2025, svarer statsministeren:

– Vi planlegger for det. Og så skal vi slåss for velgernes gunst hele tiden, aldri ta noe for gitt. Fornyelsen skal ligge i svarene vi gir. Vi har gjort mye og har masse gode resultater. Vi er fortsatt et sultent parti.

