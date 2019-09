Granat funnet på tog var ufarlig

innenriks

Oslo politidistrikt meldte fra om funnet klokka 23.34 torsdag kveld. Et nærmest fullt lokaltog fra Oslo til Ski måtte evakueres etter at en mulig håndgranat ble funnet inne på et av toalettene i togsettet.

Passasjerene ble fraktet videre med buss, mens togsettet ble stående ved Nordstrand stasjon. Ved 2.30-tiden på natten hadde ekspertene fra bombegruppa fjernet granaten fra toget. To timer senere kunne politiet opplyse at granaten var ufarlig.

Ikke gjenglemt

– Den er nå blitt undersøkt av bombegruppen og er ikke farlig, det var ikke sprenglegemer i den, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet vil likevel etterforske saken som en alvorlig hendelse. Av hensyn til etterforskningen vil ikke operasjonslederen si så mye om omstendighetene rundt funnet av granaten, men Engeseth sier til NTB at det ikke er snakk om en gjenstand som så ut til å være glemt igjen.

– Dette var egnet til å skape frykt, så saken er anmeldt og blir etterforsket. Vi arbeider med å hente inn video og sikre spor, sier han.

Konduktøren ringte

Hele togsettet skulle også fraktes til et egnet sted for kriminaltekniske undersøkelser. Hva slags granat det skal være snakk om eller hvordan det så ut på toalettet der den ble funnet, kan ikke politiet svare på.

Det var konduktøren på toget som ringte politiet om funnet av den mistenkelige gjenstanden, meldte VG. Toget stoppet da på Nordstrand, og alle ble evakuert. Alle nødetater rykket til stedet. Den første politipatruljen som kom til stedet, kikket på gjenstanden og konkluderte med at bombegruppa burde tilkalles.

