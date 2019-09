Sanner: Høyre må bli tydeligere i klimasaken

innenriks

– Det er noen saker og saksområder hvor Høyre må være mye tydeligere og ta større plass. Klimakrisen kommer til å stå på den politiske dagsorden i tiår fram i tid, både nasjonalt og internasjonalt, sier Sanner i Politisk kvarter på NRK.

Han påpeker at det blir viktig å få til grønn omstilling av næringslivet og samtidig sikre at folk har en jobb å gå til.

Sanner, som også er kunnskaps- og integreringsminister, medgir at partiet langt fra nådde sine mål for valget. Høyre har blant annet fått enda færre ordførere og klarte ikke å kapre makten i de store byene. Ifølge Sanner har marginer avgjort flere steder, og nevner Bodø og Tromsø som eksempler.

– Det ble mye stang ut, mener han.

Høyre-nestlederen innrømmer også at bompengekrangelen mellom regjeringspartiene Frp og Venstre er noe av forklaringen på at Høyre endte på 20, 1 prosent i valget.

– Vi lå på rundt 23 prosent i august. Det ville vært et godt valg for Høyre. Så fikk vi denne bompengediskusjon som varte i to uker. Den skygget for mange av de viktige lokale sakene, nemlig kunnskap i skolen, valgfrihet og kvalitet i omsorg, og det ble mye diskusjon mellom regjeringspartiene. Vi vet at det liker ikke Høyres velgere, sier han.

I en meningsmåling publisert i Dagbladet fredag, får Høyre 21,3 prosent.

(©NTB)