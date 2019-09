Oslo-mann dømt til fengsel og en halv million kroner i bot for fyllekjøring

innenriks

Den høye boten står i forhold til mannens inntekt, som i fjor var på 12,4 millioner kroner. 50-åringen hadde ifølge dommen fra Hallingdal tingrett en skattepliktig formue på over 60 millioner kroner i fjor, skriver avisa Hallingdølen.

Mannen ble funnet av politiet i en bil som hadde kjørt av Hemsedalsvegen i mai i år. Ifølge dommen hadde mannen først kjørt sin BMW X5 til hytta i Hemsedal, da han stanset for å spise på Ulsåk. Isteden drakk han øl og vodka og ble så full at restauranten bestilte drosje til ham mens bilen sto igjen.

Da mannen var framme på hytta, kom han på at hunden lå igjen i bilen. Han ba derfor drosjen om å snu og kjøre tilbake. Senere samme ettermiddag ble politiet varslet om utforkjøringen, og patruljen fant mannen sittende bak rattet. I samråd med lege ble han kjørt til arresten, og blodprøven viste hele 3,28 i promille, men den steg til 3,31 etter en halvtime.

Mannen møtte ikke i retten og nektet for at han hadde kjørt bilen. Han sto på sin forklaring om at han hadde fått en forbipasserende mann til å kjøre bilen tilbake, men den forklaringen festet ikke retten lit til.

Mens påtalemyndigheten mente 24 dagers fengsel og 200.000 kroner i bot ville være passende straff, dømte tingretten 50-åringen til 30 dagers fengsel, en halv million kroner i bot og tap av førerretten i to og et halvt år.

