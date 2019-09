Penelope Lea blir UNICEF-ambassadør

innenriks

Norske Lea er også den nest yngste norske UNICEF-ambassadøren gjennom tidene.

15-åringen ble valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo som 11-åring, har ledet Barnas Klimapanel og har holdt appeller på flere store arenaer som under FNs klimaforhandlinger i Bonn i Tyskland og under Arendalsuka.

Den nyvalgte ambassadøren er glad og klar for å bidra i FN-organisasjonen i tiden fremover.

– Klimakampen er en kamp for barns rettigheter, trygghet og barns fremtid. Alt det grunnleggende vi trenger for å leve. UNICEF arbeider for barn over hele verden, og jeg er utrolig glad for å få jobbe sammen med dem, sier hun i en pressemelding.

UNICEF Norge har dermed fire nasjonale ambassadører. De øvrige er Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær, tidligere alpinist Kjetil André Aamodt og sanger Sissel Kyrkjebø.

Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge mener 15-åringen har en fantastisk evne til å nå gjennom både til barn og voksne.

– Hun er uredd, ambisiøs og ekstremt kunnskapsrik. Hun er en inspirasjon for veldig mange, blant andre meg. Jeg gleder meg til samarbeidet og til hva vi kan få til sammen, sier generalsekretæren.

