Wara klaget over mangelfull sikring av huset i notat til politiet og PST

innenriks

I et notat til Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som avisen har fått innsyn i, forklarer den daværende justisministeren hvordan hærverk og brannstiftelser førte til flere tiltak på eiendommen for å sikre familien fra nye angrep.

I notatet med tittelen «Trygghetstiltak Wara med familie» redegjør Wara for teknisk svikt fra PC-er fra sikkerhetsselskapet og manglende kameraovervåking i flere dager, bekymringer for lekkasjer til mediene om operasjonen og privatlivet og uenigheter med sikkerhetsselskapet om hva som skjedde inne i huset.

Tor Mikkel Wara har opplyst til VG at han ikke ønsker å kommentere saken.

Kommunikasjonsansvarlig Øyvind Halnes i sikkerhetsselskapet Stanley Security, som Wara er kritisk til i notatet, bekrefter overfor avisen at de har avtale med politiet om leveranser på mange plan, og at de kjenner adressen, men at alt relatert til denne saken må Oslo-politiet svare på.

– Vi kan ikke kommentere kritikken og generelt kommenterer vi ikke sikkerhetstiltak overfor myndighetspersoner. Vi vil være i dialog med den det gjelder om tiltakene som iverksettes, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Snijder Gjøsund i Oslo-politidistrikt til VG.

Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) ble 14. mars pågrepet og siktet av PST for å ha tent på familiens bil fire dager tidligere. Den daværende justisministeren gikk ut i permisjon samme dag. Den 28. mars trakk Wara seg som justisminister.

Bertheussen har også fått status som mistenkt i saker knyttet til flere hendelser ved parets bolig. Hun erkjenner ikke straffskyld.

(©NTB)