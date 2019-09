Snø ventet på fjellet – Statens vegvesen ber folk la bilen stå

innenriks

De advarer mot vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland mandag.

– Jeg vil si det så sterkt at folk bør la bilen stå i stedet for å kjøre flere av fjellovergangene mellom øst og vest, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen ved veiavdeling Oppland i en pressemelding.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i høyden i Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og i fjellet i Sør-Norge.

– Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, oppfordrer Vegtrafikksentralen Vest på Twitter.

Det er fare for snø i fjellet i Sør-Norge over 500 til 600 meter, andre steder er snøgrensa lavere. På Strynefjellet kan det komme opp mot 50 millimeter nedbør mandag og tirsdag – det betyr opp mot 50 centimeter snø. På Sognefjellet er det meldt opp mot 30 millimeter nedbør og sterk vind.

Europavei 136 over Lesja og Bjorli, E6 over Dovrefjell og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet ligger også utsatt til for snøværet i fjellet. Det samme gjelder riksvei 3 over Kvikne, ifølge Vegvesenet.

Om folk skal ut på veien, er det vinterdekk som gjelder. Fjelloverganger kan bli stengt.

