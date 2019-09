Kontroll på boligbrann i Solund – sju hus evakuert

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 14.17 mandag.

– Det er kontroll på brannen, men fortsatt mye røyk og glo fra huset, opplyser politiet.

En person som kom til stedet og oppdaget brannen, har fått i seg noe røyk, ifølge politiet.

– Det er ingen personer i boligen, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB.

Sju hus rundt boligen er evakuert inkludert huset det brenner i. Evakueringen opprettholdes inntil videre, opplyser 110-sentralen.

Sju personer er evakuert fra et nærliggende leilighetshotell. Beboere i området bes holde seg inne og lukke vinduer.

– Det er mye vind fra nord, så røyken går lavt, sier Hausvik.

– Det var seks personer som bodde i de to leilighetene i huset. En familie på fire i en leilighet og to personer i underetasjen. Jeg har fått opplyst at alle var ute da det begynte å brenne, sier brannsjef Terje Drengenes i Solund til Bergens Tidende.

