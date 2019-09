Tiltalt 22-åring erkjente straffskyld for drap i Fyllingsdalen

innenriks

Den tiltalte 22-åringen svarte ja på spørsmålet om han erkjente straffskyld i Bergen tingrett mandag. Mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, påpekte etterpå at erkjennelsen kom med forbehold, melder NRK.

Tiltalte hevder han var sikker på at Seterås allerede var død da han løftet ham over rekkverket. 22-åringen erkjenner å ha utført så omfattende vold at 21-åringen døde av det, ifølge Storrvik.

Det var på morgenen 23. mars i fjor at den døde mannen ble funnet utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen. Den da 21 år gamle kameraten ble pågrepet samme dag og siktet for vold. Kort tid etter ble siktelsen utvidet til å gjelde drap.

Fall på 22 meter

Ifølge tiltalen skal han gjentatte ganger ha påført offeret skader med en glassflaske inne i leiligheten. Etterpå skal han ha kastet den hardt skadde mannen over rekkverket på svalgangen fra sjuende etasje.

Den skadde mannen falt rundt 22 meter før han traff bakken.

– Han har erkjent den faktiske handlingen, at han har utøvd vold og kastet ham over rekkverket fra sjuende etasje, sa statsadvokat Benedicte Hordnes til Bergens Tidende da innholdet i tiltalen ble kjent i april.

Fjerne bevis

22-åringens mor var lenge siktet for drap i samme sak, men statsadvokaten henla denne delen av siktelsen mot henne. Hun er i stedet tiltalt for å ha unnlatt å hjelpe den skadde mannen og for å ha forsøkt å fjerne bevis.

– Hun erkjenner ikke straffskyld, sier kvinnens forsvarer, advokat Kaj Wigum, til NTB.

Rettssaken startet i Bergen tingrett mandag. Det er satt av åtte dager til saken.

(©NTB)