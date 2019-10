Politiets Fellesforbund bekymret over politistudenters jobbfremtid

innenriks

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund fastslår at det er et klart sykdomstegn at det er så vanskelig for nyutdannede å få jobb, og han viser til at det er behov for flere politifolk.

– Forskning viser at to av tre politifolk går hjem fra jobb med en dårlig følelse i magen fordi de ikke har mulighet til å gjøre en så god jobb som de ønsker, så det er åpenbart at vi trenger flere folk til å bidra med å løse samfunnsoppdraget. At midlertidigheten i etaten øker, sier noe om den tøffe budsjettsituasjonen som har preget politiet, særlig etter gjennomføringen av historiens største politireform, sier Bolstad.

88,5 prosent av studentene som gikk ut våren 2018, jobber i politiet. Mens litt over halvparten av dem har fast jobb, har over 90 prosent av dem som gikk ut i 2016 og 2017, fast jobb i dag.

HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen sier at tallene viser at det tar med faste ansettelser.

– Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det tar tid å få fast ansettelse. Vi er i rute til å nå målet om to politi per 1.000 innbygger i løpet av 2020 og forventer at også kullet som gikk ut i 2019 vil bli tilbudt faste stillinger i politiet om noe tid, sier hun.

