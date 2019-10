Amnesty markerte drapet på Khashoggi i Oslo

innenriks

Den regimekritiske journalisten var bosatt i USA, men ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for ett år siden. Saudi-Arabias kronprins sier i et intervju med «60 Minutes» at han tar «fullt ansvar» for drapet, men nekter for å ha beordret det.

I et intervju med «60 Minutes» kaller kronprins Mohammed bin Salman drapet for en «avskyelig forbrytelse».

– Jeg tar fullt ansvar som leder av Saudi-Arabia, spesielt siden det var utført av personer som jobbet for Saudi-Arabias myndigheter, sier han.

CIA mener at bin Salman personlig beordret drapet på Khashoggi, og en FN-ekspert har bedt om at hans mulige rolle etterforskes.

Med denne kunngjøringen hevder Amnesty at kronprinsen forsøker å komme kritikken på ettårsmarkeringer i mediene og blant aktivister i forkjøpet.

I Oslo hadde demonstrantene hadde kledd seg ut som drapsetterforskere i hvite drakter og satte opp politibånd og illuderte kriminalteknisk åstedsgransking.

– Inntil den fulle sannheten kommer på bordet og de ansvarlige blir dømt, må menneskerettighetsorganisasjonen erklære alle Saudi-Arabias diplomatiske lokaler for høyrisikoområde, heter det i en uttalelse fra Amnesty.

(©NTB)