Hobbyalkymist dømt til 60 dagers fengsel

For forsøket dømte Stavanger tingrett ham til 60 dagers fengsel. Fengselsstraffen anses som ferdigsonet fordi mannen satt i varetekt i åtte uker mens saken ble etterforsket, skriver Stavanger Aftenblad.

I retten forklarte mannen at han har stor interesse for kjemi og alkymi. Han nektet for at han hadde til hensikt å produsere eksplosiver eller narkotika, noe han tidligere er dømt for å ha oppbevart.

I dommen står det at han brukte stoffer til kjemiske prosesser på hobbybasis, blant annet til å produsere sølvvann, en væske som er blitt markedsført som en form for alternativ behandling.

Hjemme hos mannen fant politiet blant annet 1 liter svovelsyre, 5 kilo natriumklorid, 1 liter glyserol, 3 liter saltsyre og 1 kilo kobbersulfat. Alt dette og en rekke andre stoffer, blant annet svovelsyre. Dette ble han ikke dømt for.

– Han forklarte hva stoffene skulle brukes til. De skulle ikke på noen måte brukes til skade for mennesker eller eiendom, sier mannens forsvarer, advokat Sigurd Rønningen.

Men i tillegg bestilte han 2,5 liter hydrogenperoksid over 12 vektprosent og 2,5 liter salpetersyre over 3 vektprosent. Dette avslo et britisk selskap å sende til en privatperson med henvisning til at det i så fall ville vært ulovlig. I stedet ble myndighetene varslet.

Da 47-åringen fikk beskjed om dette, skrev han til firmaet at han var et enkeltmannsforetak, og at han uansett kunne få dette fra en annen leverandør. Retten konkluderer med at tiltaltes forsøk på å få ut disse stoffene var graverende.

