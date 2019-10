Oljefondet skal ut av råoljeproduksjon

innenriks

Beslutningen ble tatt tirsdag og utfasingen vil skje gradvis over tid, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Bakgrunnen for nedsalget er Stortingets beslutning om å redusere den samlede risikoen for potensielle negative endringer i oljeprisen over tid.

Finansdepartementet har bestemt at indeksleverandøren FTSE Russells definisjon av «produsenter av råolje» skal ligge til grunn for nedsalget, skriver E24.

Nedsalget omfattet i midten av september 95 selskaper, 0,8 prosent av referanseindeksen for aksjer, til en verdi av 54 milliarder kroner. Det kan imidlertid være forskjell mellom Oljefondets portefølje og referanseporteføljen som fondet måler sine investeringer mot, skriver E24.

Finansdepartementet ber Norges Bank, som forvalter oljefondet, om å komme med eventuelle merknader innen 25. oktober.

(©NTB)