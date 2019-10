Boligprisene ned 1,1 prosent

innenriks

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i september, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Han kaller dette «godt nytt for norsk økonomi» og viser til at moderat prisutvikling vil si større stabilitet og forutsigbarhet i markedet.

I absolutte tall falt prisene med 1,1 prosent i september. Men korrigerer man prisutviklingen for sesongvariasjoner, er det ifølge Eiendom Norge-statistikken snakk om en økning i boligprisene på 0,2 prosent.

I løpet av de siste tolv månedene har prisene steget med 2,6 prosent.

Mindre regional variasjon

Prisutviklingen i Oslo i september lå på linje med landet som helhet. Meklere i Oslo melder ifølge Dreyer om et «selektivt» marked, men selv mener han dette er et tegn på at markedet er i balanse.

Prisene falt noe mer i Bergen (-1,8 prosent) og Trondheim (-1,9 prosent), mens fallet var marginalt lavere i Stavanger (-1,0 prosent).

De regionale variasjonene har det siste året vært mindre enn det som har vært vanlig tidligere år.

Aktiviteten i markedet beskrives som høy. Det ble solgt 4,1 prosent flere boliger i september i år enn i september i fjor.

Prissensitivt marked

DNB Eiendoms leder Terje Buraas sier han er litt overrasket over at den sesongjusterte prisveksten ikke ble høyere.

– Men september er en måned der boligprisene normalt synker, noe som har skjedd de siste ti årene. Det er fortsatt moderat prisvekst i boligmarkedet, og boligprisene har aldri vært så stabile som nå, sier Buraas.

Ifølge ham preges markedet av at flere sitter på gjerdet enn før.

– Boligmarkedet nå er ekstremt prissensitivt, og prises ikke boligene riktig, blir de liggende uten interesserte kjøpere.