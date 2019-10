Mann dømt til nær fire års fengsel for overgrep i Bergen

innenriks

I tillegg har Bergen tingrett dømt ham til å betale jenta, som nå er voksen, 300.000 kroner i oppreisning. Straffen er i tråd med aktors påstand, skriver Bergens Tidende.

– Overgrepene har foregått i en viktig og sårbar utviklingsalder for en jente. Samtlige av overgrepene er begått i tiltaltes eller fornærmedes hjem, steder hun skulle ha følt seg trygg, heter det i dommen.

Tiltalte har hele tiden nektet straffskyld og mener hele historien er oppspinn. Det har retten sett helt bort ifra i sin enstemmige dom.

Selv om anmeldelsen kom først i 2017, hadde hun lenge før gitt uttrykk for at hun mente seg utsatt for overgrep. De skal ha skjedd i en periode på flere år mot slutten av 90-tallet da mannen og jentas familie var naboer i Bergen. Tiltalte skal blant annet ha hjulpet dem en del med å være barnevakt.

Mannens forsvarer, advokat Kent Fredriksen, sier han ikke har gått gjennom dommen sammen med tiltalte.

– Vi skal diskutere om vi skal anke. Han har ikke erkjent straffskyld for det som fremkommer av tiltalen, og saken er en stor belastning for ham, sier Fredriksen.

(©NTB)