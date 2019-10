Rekordmange besøkte Preikestolen i sommer

innenriks

Til sammenligning var det om lag 289.000 som besteg Preikestolen i løpet av samme tidsperiode i fjor, ifølge NRK.

Hvert år stiger antall besøkende, og de siste ti årene har besøkstallene steget med hele 147 prosent.

Tidligere har den enorme veksten i antall besøkende høstet kritikk, blant annet fra Naturvernforbundet, som mener at «Preikestolen er i ferd med å bli en ihjeltråkket turistmagnet».

I en undersøkelse blant de besøkende svarer 22,5 prosent at de synes at det er for mange som går opp til Preikestolen på én gang, mens 85 prosent oppgir at de hadde en god eller veldig god opplevelse.

– Vi er opptatt av opplevelsen og hvor mye vi tåler. Jeg tenker at vi må akseptere at 20 prosent synes det er for mye folk, men vi må også jobbe for å beholde de 85 prosentene som er fornøyd, sier daglig leder Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen til NRK.

Av dem som besøkte Preikestolen i sommer, var 24 prosent fra Tyskland. På andreplass var nordmenn, mens spanske turister kom på tredjeplass.

