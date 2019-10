To menn tiltalt for å ha stjålet 250 PC-er fra rådhus og bedrifter

innenriks

De to mennene, hvorav minst en av dem er svensk, må svare for en omfattende tiltale når de møter i Oslo tingrett onsdag til uka.

De fleste av innbruddene de to er tiltalt for ble begått i mars i år. Blant annet er det stjålet sju bærbare PC-er fra Lier videregående skole 3. mars, 14 PC-er fra Asker kommune 8. mars, 32 PC-er fra Lier rådhus 26. mars, 16 PC-er fra Oppegård rådhus 27. mars og 29 PC-er fra Moss rådhus 28. mars.

Det mest omfattende tyveriet ble ifølge tiltalen begått 9. mars, da hele 75 PC-er til en verdi av 790.000 kroner ble stjålet fra Bærum kommunehus. Her skal tyver ha kommet seg inn i lokalene midt på dagen en lørdag ved å knuse en rute.

De øvrige tiltalepunktene gjelder innbrudd og tyveri fra ulike bedrifter. Ved samtlige innbrudd er det brutt opp inngangsdører eller vinduer. Ved Lier videregående skole var både ytterdøren og deretter 28 innvendige dører brutt opp.

– Tyveriet anses som grovt fordi det særlig legges vekt på at det gjaldt en betydelig verdi, det hadde et profesjonelt preg, eller at det av andre grunner var av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art, heter det i tiltalen.

Om kvelden fredag 1. mars i år skal de to ha forsøkt å ta seg inn i lokalene til Norsk Hydro i Drammensveien i Oslo. Dette ble imidlertid oppdaget av en vekter, og tyveriet ble ikke gjennomført.

Den ene av de to mennene, en 35 år gammel svenske, er også tiltalt for å ha kjørt for fort to ganger og et tilfelle av besittelse av marihuana. Også disse forholdene er datert til mars i år.

