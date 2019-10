Nå blir det elleve måneders studiestøtte

innenriks

– Regjeringen vil fullføre opptrappingen til elleve måneders studiestøtte, og foreslår 152 millioner kroner til å utvide støtteperioden med en fjerde uke. Med dette har studentene fått over 11.000 kroner mer å rutte med etter at Venstre fikk gjennomslag for å utvide støtteperioden med én måned fra 2017, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Opptrappingen har skjedd gradvis de siste årene. På fjorårets statsbudsjett fikk studentene én ekstra uke med stipend, og hadde da støtte i ti måneder og tre uker av året.

Studiestøtten ble også økt før opptrappingen av en ekstra måned ble påbegynt.

– Den årlige studiestøtten er dermed 14.600 kroner høyere enn den ville ha vært uten alle satsingene siden 2014, opplyser regjeringen.

