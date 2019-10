Manshaus gjorde igjen nazihilsen i retten

innenriks

Han holdt hilsenen i to-tre sekunder rettet mot fotografene.

Pressen fikk mandag ta bilder av den siktede, slik som under tidligere fengslingsmøter. Fotografene måtte imidlertid stå bak i lokalet sammen med de øvrige journalistene.

Politiet har bedt om forlenget varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Manshaus blir også begjært holdt i fullstendig isolasjon de første to ukene av denne perioden. Hvis de får medhold, vil Manshaus ha sittet i fullstendig isolasjon i ti uker – tolv uker hvis politiet som tidligere ber om forlenget isolasjon etter de to første ukene.

22 år gamle Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

