Nye kutt i glutenfri-støtten

innenriks

I fjorårets statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte grunnstønaden til personer med cøliaki kraftig fra 23.988 kroner til 8.232 kroner i året.

Etter forhandlinger med KrF ble imidlertid kuttene nedjustert, og man endte med et tilskudd på 16.464 kroner i året for personer i alderen 5–30 år og 12.546 kroner for øvrige aldersgrupper.

I årets forslag til statsbudsjett legges det imidlertid på nytt opp til å kutte støtten. Det foreslås at tilskuddet for personer i alderen 5–30 år settes til 12.546 kroner og 8.232 for øvrige personer, altså samme sum som det ble foreslått kuttet til i fjor.

–Beregningene til Instituttet for forbruksforskning (SIFO) har dokumentert at de reelle ekstrakostnadene ved glutenfri diett er lavere enn gjeldende satser. Dette gir et faglig grunnlag for å redusere satsen ytterligere, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett.

SIFO har kartlagt og beregnet utgiftene for et glutenfritt kosthold til 7.860 kroner per år, ifølge regjeringen.

– Av hensyn til barn og unges sosiale deltakelse foreslår regjeringen at satsnivået for aldersgruppen 5–30 år likevel settes høyere enn det som følger av SIFOs kartlegging, da denne ikke omfatter ekstrakostnader ved utespising og måltider utenfor hjemmet, skriver regjeringen.

Regjeringen regner med å spare 124 millioner kroner i året på kuttet.

