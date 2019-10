Jan Oddvar Skisland (Ap) er ny ordfører i Kristiansand

innenriks

Det er første gang siden 1946 at byen har en Ap-ordfører.

Skisland var også ordfører i Kristiansand i perioden 2003 til 2007, men den gang for Kristelig Folkeparti.

Erik Rostoft fra Tverrpolitisk Folkeliste er valgt som varaordfører.

Etter at Demokratene gjorde et svært godt valg og fikk inn ti representanter i bystyret, har det vært kaos i Kristiansand-politikken. Mandag ble det klart at fire av de ti representantene melder seg ut av Demokratene på grunn av interne stridigheter. De fire, som nå er uavhengige representanter, støtter nå den rødgrønne koalisjonen.

Tirsdag avslo Senterpartiet et tilbud fra de borgerlige om å få ordførervervet i sørlandsbyen, og dermed var det duket for Skisland.

Skisland fikk 36 av 71 stemmer i bystyret onsdag. De andre kandidatene, Jørgen Kristiansen (KrF) og Vidar Kleppe (Dem), fikk henholdsvis 29 og 6 stemmer hver, ifølge Fædrelandsvennen.

