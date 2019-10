Mann pågrepet og siktet for uaktsomt drap og promillekjøring i Snartemo-saken

innenriks

– Mannen er siktet for uaktsomt drap, uaktsom grov kroppsskade, brudd på hjelpeplikten og promillekjøring, sa politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt under en pressekonferanse onsdag formiddag.

Den siktede er en mann i 20-årene fra Vest-Agder.

– Han er tidligere avhørt i saken og vil også bli avhørt videre i løpet av dagen. På bakgrunn av taktisk etterforskning og tekniske undersøkelser mener vi at vi har skjellig grunn til mistanke, sier Rue.

Mannen ble pågrepet onsdag morgen. Han er ikke kjent av politiet fra før.

Ingen flere pågripelser

– Siktedes bil er beslaglagt og undersøkes videre. Vi kan ikke se at det vil bli foretatt ytterligere pågripelser i saken, sier Rue.

Av hensyn til etterforskningen ønsker han ikke å gi nærmere opplysninger om mannen eller hva han foreløpig har forklart.

– Det vil bli vurdert om det er grunnlag for varetektsfengsling når politiet har foretatt de planlagte etterforskningsskritt, sier Rue og legger til at det i saker som dette, vanligvis ikke kreves varetektsfengsling.

Strafferammen for uaktsomt drap er fengsel i inntil seks år.

Store ressurser

– Etterforskningen har pågått nærmest uavbrutt i fire måneder, og vi har brukt ressurser fra store deler av politidistriktet, samt bistand fra Kripos, understreker Rue.

– Jeg synes det er positivt at det etter fire måneder er utvikling i saken. Nå avventer vi hva slags svar politiets etterforskning vil bringe, sier bistandsadvokat Jorunn Karin Ingebretsen til VG.

Det var tidlig søndag morgen 2. juni at en 28 år gammel fransk kvinne ble funnet død på en øde grusvei i Snartemo i Hægebostad kommune. En annen kvinne i 20-årene fra Litauen ble funnet hardt skadd.

Politiet mener at de to kvinnene ble påkjørt, noe også en foreløpig obduksjonsrapport har vist. Den skadde kvinnen har forklart at hun ikke husker noe av hendelsen.

Takknemlig

Kvinnen ønsker ikke å ha noen kontakt med mediene, men sier i en uttalelse formidlet via sin bistandsadvokat Gunnar Stokke, at hun nå håper på en forklaring på hvorfor mannen forlot de to etter påkjørselen.

«Jeg er takknemlig overfor alle som jobber med denne saken. Det gir en indre fred å vite at de kanskje har funnet personen som gjorde dette mot oss. Forhåpentlig er det riktig person, og jeg håper at han kan svare på hvorfor han forlot oss på veien den natta», heter det i en uttalelse som Fædrelandsvennen gjengir.

Dugnad

De to kvinnene hadde vært på dugnad for festivalen The Bivrost Gathering som senere skulle vært arrangert i området, men som ble avlyst og deretter flyttet til Kvinesdal på grunn av det som skjedde.

En rekke personer er avhørt, og politiet har også beslaglagt flere kjøretøy i området. Senest i slutten av august beslagla politiet ytterligere en bil etter et tips.

Politiet har flere ganger bedt bilføreren om å melde seg, men uten resultat.

Siktede har fått oppnevnt advokat Berit T. Knutsen fra Farsund som forsvarer. Det har ikke lyktes NTB å få kontakt med henne onsdag.