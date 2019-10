Norge stanser ny eksport av militærutstyr til Tyrkia

innenriks

Det opplyser Utenriksdepartementet torsdag ettermiddag.

– Ettersom situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, vil Utenriksdepartementet – som et føre-var-tiltak – ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til norske medier.

Gjennomgang

– Vi gjennomgår nå også alle gyldige lisenser for eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk i Tyrkia, sier hun.

Tyrkia innledet onsdag en lenge varslet militæroffensiv i det nordlige Syria. Tyrkiske soldater tok seg over grensen, og jagerfly bombet mål i det kurdiskdominerte området. I løpet av torsdagen har tyrkiske bakkesoldater trengt lenger inn i landet.

Dyp bekymring

– Vi følger situasjonen med dyp bekymring og gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia må avslutte militæroperasjonen, samt respektere folkeretten. Dette har Utenriksdepartementet også gitt uttrykk for i et møte med Tyrkias ambassadør til Norge i dag, sier Søreide.

Norge og Tyrkia er allierte i NATO, og Norge eksporterte i 2018 forsvarsmateriell for 41,4 millioner kroner til Tyrkia.

– Vi er spesielt bekymret for den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen. Vi følger også med på hvordan dette påvirker den humanitære situasjonen i al-Hol-leiren, understreker Søreide.