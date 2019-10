Forsvaret må finne midlertidig mottak for nye overvåkingsfly

innenriks

Om få år skal Evenes lufthavn huse både norske jagerfly og de nye maritime overvåkingsflyene, P-8A Poseidon. De første av de fem nye flyene, som erstatter dagens Orion-fly, kommer etter planen til Norge i første kvartal 2022.

Byggingen av hangaren skal etter dagens plan starte sommeren 2020, melder NRK. P-8-flyene vil få en midlertidig plassering inntil hangaren på Evenes er ferdig, og Forsvaret jobber med å finne et alternativ. Kilder har overfor Bladet Vesterålen opplyst at det jobbes med tre konkrete alternativer: Andøya, Bodø og Gardermoen.

– Forsvaret utreder flere alternativer, både innenlands og utenlands, opplyser seniorrådgiver Lisa Nordøen i Forsvarsdepartementet til NRK.

Nordøen vil ikke kommentere hvilke alternativer som er aktuelle, men framholder overfor NTB at arbeidet på Evenes er i rute og at behovet for et midlertidig mottak for de første av de nye flyene har vært kjent lenge.

– På det nåværende tidspunkt er det ikke naturlig å gå nærmere inn på alternativene, sier hun.

P-8A Poseidon skal erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon og vil bli operert av 333 skvadronen. De fem nye flyene er beregnet å koste om lag 10 milliarder 2017-kroner, ifølge Forsvarsdepartementet.

