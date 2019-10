David Toska sier han har rotet bort sin del av utbyttet fra Nokas-ranet

innenriks

– I løpet av en måned var det spredt i 15 til 20 retninger, anslagsvis. Og så har hver av dem sikkert blitt spredt, sier Toska om ransutbyttet i et intervju med TV 2.

Toska ble utpekt som hovedmann etter at ranere stormet lokalene til Norsk Kontantservice (Nokas) i Stavanger i 2004. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet, og til sammen ble 15 menn dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet.

Toska rømte landet etter ranet, men ble pågrepet i Spania ett år etterpå. Han ble dømt til 18 års fengsel. I 2017 ble han overført til hjemmesoning, og i dag er den 44 år gamle bergenseren en fri mann.

– Hele saken har rokket ved mange menneskers liv. Familien til Klungland, folk som var i området. Også de som var med, og familiene deres. Min egen familie. Det er veldig mange aspekter man var blind for den gangen. Konsekvensene, sier Toska i intervjuet.

Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner, noe som gjør det til norgeshistoriens største ran.

