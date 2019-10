Kripos koblet inn etter at foreldre med besøksforbud fikk tilgang til skoleapp

innenriks

Det bekrefter Kripos til NRK.

Vest politidistrikt varslet Kripos om saken 6. september. Kripos kontaktet Vigilo samme dag og har hatt dialog med selskapet siden.

Kripos har et spesielt ansvar for arbeidet med å verne personer på hemmelig adresse i Norge. Etter at de ble varslet om saken, har Kripos tatt kontakt med trusselkoordinatorer i alle politidistriktene i Norge for å sikre at de er klar over situasjonen.

Administrerende direktør Øystein Viland i Vigilo sier at selskapet har gjort endringer som sikrer at foreldre uten foreldreansvar, ikke blir lagt til i appen.

– Selv om databehandlingsansvaret ligger hos kommunene, har vi gjort tiltak for å dobbeltsjekke at kommunene har tatt vekk personer som ikke skal ha tilgang, i tilfelle kommunene ikke gjør det de skal, sier Viland.

Svikten omfatter blant annet tre barn som bor på hemmelig adresse og ti barn som har familieforhold som gjør at foreldrene ikke skulle ha noen informasjon om barna, skrev Bergens Tidende forrige uke.

Bergen kommune begynte å bruke appen i høst. Den skal brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

En firedel av skolene i landet og en tredel av barnehagene er kunder hos Vigilo, ifølge NRK.

Vest politidistrikt opplyser til NRK at saken i Bergen så langt ikke er meldt til politiet.

