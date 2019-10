innenriks

I en melding på sine egne nettsider understreker Slottet at tiltakene ikke vil være til hinder for fotgjengere og syklister, og at publikum skal ha den samme adgangen til Slottsparken som tidligere.

I all hovedsak skal sikringene følge Slottsparkens yttergrense, og de vil bestå av porter, pullerter, gjerder og murer.

Arbeidene skal være ferdige senest høsten 2021.

(©NTB)