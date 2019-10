E-tjenesten: En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes

innenriks

Kvinnelige IS-medlemmer og mindreårige har for det meste blitt plassert i de tre leirene al-Hol, al-Roj og Ain Issa, som ligger nordøst i Syria.

– Sikkerhetssituasjonen i al-Hol har vært i negativ utvikling siden tidlig sommeren 2019. Innsatte kvinner har drept vakter og medinnsatte, heist ISIL-flagg i leiren og spilt inn propagandavideoer. Det har også forekommet regelmessige fluktforsøk, opplyser kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i E-tjenesten til VG.

Leirene har den siste tiden også fått merke konsekvensene av den tyrkiske militæroffensiven mot kurderne i det nordvestlige Syria.

– Vaktholdet i leiren har blitt mer enn halvert som følge av den tyrkiske invasjonen, og i helgen uttrykket etterretningspartnere frykt for at kvinnene forberederer seg på storstilte opprør i de tre leirene den kommende uken, ifølge E-tjenesten.

En norsk kvinne forteller om mangel på mat, vann og medisiner. Kvinnen befinner seg i al-Hol-leiren sammen med sin syke fire år gamle sønn og sin tre år gamle datter.

– Har vært avfyrt skudd i går, både om morgenen og kvelden, skriver hun i en sms til VG.

Hun beskriver hvordan krigsfly, helikoptre og droner flyr over leiren og at medisinsk og humanitære hjelpeorganisasjoner har trukket seg ut av leiren. PST har anslått at det oppholder seg 35 barn med norsk tilknytning i Syria.

