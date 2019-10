MDG etterlyser avklaring om rettighetene til norske barn i Syria

innenriks

I det skriftlige spørsmålet til statsråden refererer Miljøpartiet De Grønne (MDG) til barnekonvensjonens artikkel 2, som slår fast at «De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon».

– Barnekonvensjonen slår fast at Norge har ansvar for alle barn innenfor vår jurisdiksjon. Når det gjelder Al-hol leiren i Syria der en norsk fireåring er livstruende syk, er det uklart om noen stat har jurisdiksjon. Mener barneministeren at Norge har et ansvar etter barnekonvensjonen for ivaretakelse av rettighetene til norske barn i Al Hol leiren, heter det i spørsmålet som er sendt inn som et skriftlig spørsmål til barne- og familieministeren.

PST anslår at det oppholder seg 35 barn med norsk tilknytning seg i Syria. PST har ikke gått ut med opplysninger om hvor mange av disse som oppholder seg i al-Hol-leiren.

Mandag denne uken avviste Oslo tingrett et krav fra den norske tobarnsmoren som har et sykt barn i al-Hol leiren. Hun ba om å bli utlevert til Norge, men fikk ikke rettens medhold. Saken er anket.

