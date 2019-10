Mann tok seg inn i leilighet i 4. etasje via stillas

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen fra beboerne litt etter midnatt. Det var beboerne i leiligheten i Haugesund sentrum som oppdaget at mannen hadde klart å komme seg opp et stillas, inn en verandadør, og romsterte rundt i leiligheten sent mandag kveld.

– De tok han på fersken, men han klarte å få med seg kontanter, visakort og noen gjenstander fra stedet, før han løp sin vei. Det var helt mørkt, så de så ham ikke skikkelig, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 0.10 og gjennomførte først flere søk i området, uten å finne mistenkte, og gjennomførte avhør av fornærmede. Sak er opprettet, og søkene avsluttet i 2-tiden.

