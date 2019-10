17 års fengsel for Sjøvegan-drapet i 1998

innenriks

Dommen falt i Hålogaland lagmannsrett onsdag, melder NRK.

Bendiktsen ble funnet drept med 13 knivstikk i ruinene av sin nedbrente bolig på Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt.

Da saken ble behandlet i Nord-Troms tingrett i april, ble mannen dømt til elleve års fengsel. Både mannen og påtalemyndigheten anket denne dommen.

Lagmannsretten skjerper altså straffen betraktelig og viser til at drapet ble begått for å skjule en voldtekt, og at det ble startet en brann for å skjule spor.

Etterforskningen av drapet for 21 år siden har vært svært langvarig og omfattende. Rundt 2.500 personer er kontaktet i rundspørringer, over 800 er avhørt i saken og politiet har undersøkt rundt 800 tips, ifølge dommen.

Det ble også innhentet rundt 1.900 DNA-prøver fra menn som hadde eller kunne ha oppholdt seg i Salangen i den aktuelle perioden.

Mannen fra Sri Lanka ble pågrepet på Oslo lufthavn 20. juni i fjor og siktet i den over 20 år gamle saken som lenge var en av Norges uoppklarte drapsgåter.