Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag

innenriks

Dronningen melder forfall på grunn av en infeksjon i de øvre luftveiene.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet sier tilDagbladet at dronningen fremdeles er preget av infeksjonen som førte til at hun i forrige uke ikke kunne være til stede under åpningen av en kunstutstilling i Kristiansand.

Kronprinsesse Mette-Marit melder forfall på grunn av helsen etter en hektisk uke på litteraturturné og bokfestival i Tyskland, ifølge NRK.

Kronprinsessen fikk i fjor konstatert en kronisk lungesykdom som er en uvanlig variant av lungefibrose. Helseutfordringene fører til at kronprinsessen har begrenset arbeidskapasitet.

Under stortingsmiddagen på Slottet torsdag kveld vil kong Harald, kronprins Haakon og prinsesse Astrid være til stede. Ved det tradisjonsrike arrangementet tar kongefamilien imot stortingsrepresentantene til middag. Stortingsmiddagen ble innstiftet som en fast tradisjon av kong Haakon i 1906.

