Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person

innenriks

Politiet i Oslo fikk inn meldingen fra beboeren i bygården på Majorstuen klokka 23 torsdag, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling til NTB.

– Vedkommende hadde observert en del blod i oppgangen og så deretter en tilsynelatende skadd person i en leilighet, og han trakk seg derfor tilbake og kontaktet oss. Vi rykket ut med ambulanse og patruljer og fant en skadd, eldre person i leiligheten. Ved kommende husker ikke hva som har skjedd, sier Jøkling.

Den tilskadekomne ble kjørt legevakt for behandling, og litt etter midnatt melder politiet at det kan se ut som om skadene kan skyldes en mulig kombinasjon av sykdom og et uhell.

– Vi har derfor så langt ingen mistanker om noe kriminelt, men foretar ytterligere undersøkelser før vi avslutter på adressen, opplyser politiet.

(©NTB)