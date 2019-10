Gutt siktet for Dagbladet-hacking

innenriks

– Politiet har gjort beslag av ungdommens datautstyr og vi vil etterforske saken videre ved gjennomgang av dette beslaget samt videre oppfølgning med avhør, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å identifisere gjerningspersonen noe ytterligere grunnet hans lave alder. Den antatte gjerningspersonen er en ungdom bosatt utenfor Oslo. Han har ikke fått oppnevnt en advokat, opplyser politiet.

– Han er ikke blitt pågrepet fordi han er i en alder hvor det ikke er behov for en pågripelse. Nå har vi sikret det vi trenger å sikre, og vi mener å ha god kontroll på dette. Han vil bli avhørt til uken og vil bli konfrontert med siktelsen da, sier Skjold til NTB.

– Pedofili er greit

Flere Dagbladet-artikler publisert torsdag ettermiddag, ble endret, og det ble lagt inn grove, falske utsagn. En publisert sak fikk tittelen «Erna Solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

Nettsidene til Dagbladet, Se og Hør, Din Side og KK ble tatt ned torsdag klokka 17.50 som følge av hendelsen. Rundt klokka 21.15 torsdag kveld var nettstedene oppe igjen.

– Vi tar til etterretning at politiet nå har tatt ut en siktelse. Vi er glade for at det har skjedd såpass raskt. Dialogen vår med politiet har vært profesjonell, og vi er glade for og takknemlige for at de har reagert såpass raskt og profesjonelt, sier konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media til Medier24.

Lekkede passord

Adressa avslørte i forrige uke at passordene til over 2.700 ansatte fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK og Adresseavisen er lekket på nettet.

Politiet opplyser om at det er mulig at saken kan settes i sammenheng med at passord har vært på avveie.

– Jeg kan bekrefte at lekket passord er en av flere teorier vi i politiet jobber etter, sa Skjold på fredag.

Politiet kommer med en oppfordring at man endrer passord ved jevne mellomrom både på jobb og hjemmet.