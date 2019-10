Fire personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo

innenriks

– Det var opptil fem personer involvert i hendelsen, så det kan bli flere pågripelser, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

De fire som er pågrepet, er alle gutter i tenårene. Pågripelsene gikk rolig for seg på ulike adresser i Oslo.

– Guttene er brakt til arresten, men blir ikke avhørt i dag, sier Grøttum.

Alle de pågrepne har vært i kontakt med politiet tidligere. Politiet håper pågripelsen vil lede dem videre i søket etter en femte person som skal ha vært involvert i hendelsen.

– Uheldig utvikling

Voldshendelsen skjedde i Slemdalsveien på Oslos vestkant like etter klokken 2 natt til søndag.

– Vi var kjapt framme og fant en mann i 20-årene som var ved bevissthet, men som forklarte at han hadde blitt slått og sparket gjentatte ganger i hodet av en gjeng på rundt fire-fem personer, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til VG tidligere søndag.

– Dette er en svært uheldig og uønsket utvikling. Mye tyder på at dette var et helt uprovosert angrep, og ingenting tyder på at mannen har blitt ranet for noe, sa han videre.

Ifølge operasjonsleder Grøttum har det blitt gjennomført avhør av den fornærmede mannen søndag.

Unge menn

Det har vært mye vold i hovedstaden i helga.

Natt til lørdag fortalte politiet til NTB av det mellom klokken 23 fredag og klokken 2.30 lørdag var mellom 15 og 20 tilfeller av uprovosert vold i Oslo. Det meste i sentrum.

Felles for mange av sakene er at gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse.

