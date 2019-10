Eirik Lae Solberg (48) trekker seg som gruppeleder for Høyre i Oslo

innenriks

– Jeg har gitt beskjed til valgkomiteen i bystyregruppen om at jeg ikke er aktuell som gruppeleder og heltidspolitiker for Høyre på Rådhuset. Jeg skal fortsatt være et medlem av bystyret, delta i utformingen av Høyres politikk og kjempe for gjennomslag for Høyres løsninger. Det gleder jeg meg til, skriver Eirik Lae Solberg på Facebook tirsdag.

Meldingen kommer samme dag som byrådsleder Raymond Johansen la fram sin nye byrådserklæring.

– Når Høyre nå skal begynne arbeidet i opposisjon og legge grunnlaget for valgseier i 2023, er det naturlig for meg å gjøre opp status. Gjennom ti år har jeg vært leder i bystyregruppen, finansbyråd, opposisjonsleder og byrådslederkandidat, sier Lae Solberg.

(©NTB)