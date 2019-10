Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse etter barnekonvensjonen for Syria-barna

innenriks

Det svarer statsråden på et spørsmål fra MDGs Une Bastholm.

– Det følger av barnekonvensjonens artikkel 2 nr. 1 at en statspart er forpliktet til å sikre konvensjonsrettighetene for ethvert barn innenfor statens jurisdiksjon. De norske barna i leiren al-Hol i Syria befinner seg ikke innenfor norsk jurisdiksjon. Norge har derfor ikke en forpliktelse etter barnekonvensjonen til å sikre deres konvensjonsrettigheter, skriver Ine Eriksen Søreide.

Hun konkluderer med at norske barn i Syria heller ikke faller inn under noen av unntakene fra hovedregelen om at en stats jurisdiksjon er begrenset til statens territorium.

Hvorvidt Norge skal yte bistand til norske barn i Syria vil måtte avgjøres på annet grunnlag enn basert på menneskerettslige forpliktelser, fastslår statsråden.

MDGs Une Bastholm sier til VG at hun er skuffet over svaret fra Eriksen Søreide.

– Her svarer ikke regjeringen på det vanskeligste, nemlig at leirene ligger i det som er et statsløst område, der den norske gutten heller ikke får sine rettigheter i henhold til barnekonvensjonen ivaretatt av syriske myndigheter, sier Bastholm til avisen.

Ine Eriksen Søreide påpeker at regjeringen hele tiden har sagt at de er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria og henviser til de fem barna som ble hentet hjem før sommeren.

– Av hensyn til sikkerheten for de berørte kan jeg ikke si noe mer om eventuelt pågående arbeid, avslutter hun svaret.

(©NTB)