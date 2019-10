Ingen ble alvorlig skadd i ambulansepåkjørsel

innenriks

– Flere personer er blitt utsatt for gjerningspersonens ferd. Et eldre ektepar ble kjørt til legevakta med lettere skader. En barnevogn med to barn ble truffet. Begge ble kjørt til Ullevål sykehus, uten alvorlige skader, sa innsatsleder Erik Hestvik under en pressebrifing rundt klokka 15.15.

Han opplyste at politiet avfyrte flere skudd mot den kaprede ambulansen før sjåføren ble pågrepet.

– Det framsto som nødvendig å få kontroll på gjerningsmannen, sa Hestvik.

Den pågrepne mannen var bevæpnet, og politiet har kontroll på to våpen etter hendelsen.

Tidligere har Oslo universitetssykehus opplyst at ambulansepersonellet kom uskadd fra kapringen.

– Ambulansen ble kapret. De tre ansatte i ambulansen er fysisk uskadd, men de er selvfølgelig sterkt berørt av hendelsen. De blir fulgt opp av kolleger, sier medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.