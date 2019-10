Politiet kontrollerer trafikken inn mot Drammen etter ambulansekapringen

innenriks

Politiet har ifølge Drammens Tidende sperret den ene kjørebanen på E18 retning Drammen mellom Asker og Liertoppen. Dette medfører noe kø.

– Det har sammenheng med hendelsen i Oslo. Vi har ikke signaler om at Drammens-området er utsatt, men det er et føre var-tiltak som vi har iverksatt fram til vi har fått svar på det som har skjedd i Oslo, sier operasjonsleder Tore Grindheim i Sørøst politidistrikt til NTB.

En ambulanse ble kapret av en mann med skytevåpen på Torshov. Et tvillingpar på sju måneder ble senere påkjørt av den kaprede ambulansen. Tilstanden er uavklart for det ene barnet. Mannen ble pågrepet av politiet etter et kvarter.

Politiet etterlyser en navngitt kvinne i forbindelse med kapringen.

(©NTB)