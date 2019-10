Polititjenestemann truffet av vådeskudd under oppdrag i Trondheim

innenriks

Vådeskuddet gikk av under et oppdrag mandag kveld, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Ytterligere en person ble brakt til St. Olavs hospital, men ingen av de to var alvorlig skadd. Saken er overført til Spesialenheten for politisaker, melder politiet.

Psykiatrioppdrag

Hendelsen skjedde da politiet like før klokka 20.30 mandag rykket ut for å gi bistand under et psykiatrioppdrag i Trondheim.

– Da patruljen ankom stedet, hadde det oppstått brann. Hendelsene med avfyring av skudd skjedde i forbindelse med dette oppdraget, heter det i en pressemelding.

Overfor Adresseavisen bekrefter Halvor Hjelm-Hansen, leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Midt-Norge og Nord-Norge, at de er orientert om hendelsen.

Tjenestevåpen

– Slik vi så langt har fått opplyst, så løsnet det et skudd fra et tjenestevåpen under hendelsen. Det er først og fremst det vi er opptatt av å etterforske, sier Hjelm-Hansen.

Boligen, som ligger ved Jonsvatnet sørøst for Trondheim sentrum, ble totalskadd i brannen.

Til NTB opplyser konstituert politimester Per Morten Brobakke at den andre skadde, er personen som oppdraget gjaldt og at vedkommende ikke ble skadd av vådeskuddet.

Ifølge Adresseavisen begynte oppdraget da huseieren ringte og fortalte at det brant i boligen.

– På grunn av tidligere utrykninger til samme adresse bevæpnet vi oss, forteller krimvaktleder Øyvind Frantzen Eidsvold ved Sentrum politistasjon.

