Rapport: 1 av 20 har opplevd grov vold fra foreldre

Rapporten er skrevet av forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og legges fram onsdag.

Det kommer også fram at én av fem har opplevd å bli lugget, kløpet, ristet eller klapset med flat hånd. Nesten én av ti har sett søsken bli slått av en voksen hjemme.

Over halvparten av ungdommene som oppgir å ha vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, sier at de også hadde vært utsatt for psykisk vold, som gjentatte ganger å ha blitt latterliggjort, ydmyket eller truet av foreldre. Ungdom som har vært utsatt for fysisk vold hjemme, har også over tre ganger større sjanse for å ha opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, ifølge forskerne.

– Det å være utsatt for vold er sjelden isolert til én spesifikk type vold. Derfor er det viktig å se på helhetsbildet når man undersøker vold og overgrep blant barn og unge, forteller Gertrud Sofie Hafstad, forsker og prosjektleder ved NKVTS.

– Får en voksen vite at et barn har vært utsatt for én form for vold, er det viktig å undersøke hvorvidt barnet eller ungdommen også er utsatt på annet vis, fortsetter hun.

