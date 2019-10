Siktet ambulansekaprer var ute på prøve

innenriks

32-åringen ble i 2017 dømt for trusler mot politiet, for å nekte å stoppe i en politikontroll, ruskjøring og en rekke brudd på vegtrafikkloven etter at han var involvert i en omfattende biljakt for så å forskanse seg i boligen sin i Asker.

Han er fortsatt underlagt prøvetid fra denne dommen. I august ble prøvetiden forlenget med tre måneder til 21. november 2019. Bakgrunnen for forlengelsen var at mannen ikke hadde holdt seg rusfri, ifølge NRK.

En gjennomgang av dommene som NRK har gjort, viser at den siktede mannen startet den kriminelle løpebanen som tenåring. Da han var 15 år ranet han en bensinstasjon med kniv og ble dømt til ti måneders fengsel for dette. 32-åringen er siden straffet for gjentatte overtredelser av våpenlovgivningen, narkolovbrudd, heleri, tyveri, bedrageri og grovt ran. Han er også straffet for trusler, for bruk og besittelse av dopingmidler og flere ganger for vold. Til sammen er han dømt i minst 13 saker.

I februar 2018 ble han i Asker og Bærum tingrett dømt til et halvt års betinget fengsel for oppbevaring av nesten 12 gram heroin og 80 narkotiske tabletter.

– Tidligere dommer vil bli en del av politiets etterforskning, sier mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen.

Avhørt

Siktelsen mot den 32 år gamle mannen og kvinnen, som var passasjer i bilen som veltet, ble onsdag utvidet. Mannen, som fra før er siktet for drapsforsøk, er nå siktet for befatning med våpen og oppbevaring av narkotika.

I et kort avhør onsdag ga mannen sin versjon av dramatikken etter at bilen han kjørte havnet på taket like nedenfor Sinsen-krysset. 32-åringen har forklart at han kapret ambulansen som kom til, for å unnslippe politiet, ettersom det var både våpen og narkotika i bilen han kjørte

– Etter trafikkuhellet kom ambulansepersonell til stedet og han skjønte at politiet ville komme. Da politiet kom ønsket han ikke å bli pågrepet, tok ambulansen og kjørte fra stedet. Han har aldri hatt til hensikt å skade noen. Hagla var ikke ladd, og maskinpistolen var en replika, sier mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til NRK.

Politiet bekreftet onsdag påstanden om at et av våpnene var en replika, ifølge NRK.

Politiet har ikke villet si hva slags type narkotika som er beslaglagt, eller hvor store mengder det er snakk om, men konstituert visepolitimester Johan Fredriksen til sa tirsdag til NTB at det dreier seg om «vesentlige mengder».

En 25-årig kvinne kom seg også ut av den veltede bilen, men ble pågrepet i en butikk på Sandaker-senteret rundt tre timer etter at 32-åringen ble pågrepet.

Fikk panikk

Kvinnen som var siktet for medvirkning til befatning med våpen, er nå også siktet for medvirkning til oppbevaring av narkotika. Hun har forklart til politiet at hun bare var en tilfeldig passasjer og nekter straffskyld.

– Hun fikk panikk, stakk av til fots og ble tatt av politiet, sier kvinnens forsvarer advokat John Arild Aasen.

Han understreker overfor VG at kvinnen sier hun ikke har noen relasjon til den siktede 32-åringen.

– Etter hennes oppfatning er hun slett ikke skyldig i det hun er siktet for, sier Aasen til TV 2.

Koblingen til et høyreekstremt miljøet, som flere medier meldte om tirsdag, blir kontant avvist av 32-åringens forsvarer:

– Han har ingen høyreekstreme tilknytninger eller tilbøyeligheter. Verken saken eller han har noen kobling til et slikt miljø, sier Bergøy Pedersen til Aftenposten.

(©NTB)