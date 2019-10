Høyre-politikere advarer mot strengere boliglånskrav

innenriks

Finanstilsynet foreslår at maksgrensen for totale låneopptak settes ned fra 5 til 4,5 ganger bruttoinntekten, og at bankenes mulighet til å gjøre unntak fra kravene i forskriftene blir satt ned fra 10 til 5 prosent. Dette er kjent som fleksibilitetskvoten.

– Vi er imot alle de foreslåtte innstrammingene, sier Mudassar Kapur (H) til E24.

Partifelle Aleksander Stokkebø, som sitter sammen med Kapur i Stortingets finanskomité, stemmer i:

– Nå som boligmarkedet er i god balanse, bør vi ikke prøve å løse et problem som ikke finnes.

Kapur sier til E24 at «hele finansfraksjonen i Høyre» står samlet om at dagens boliglånsforskrift bør bestå.

Regjeringen har nettopp hatt forslagene ute på høringsrunde, og de fleste bransjeaktører har advart mot innstrammingene, blant dem Norges Bank og de to store meglerorganisasjonene.

Innstrammingene er ventet å føre med seg flere avslag på boliglånssøknader og senkede lånebeløp.

Forbrukerrådet har derimot gått god for innstrammingene, og peker på en «urovekkende» gjeldsvekst.

Det blir opp til Jensen og Finansdepartementet å avgjøre om innstrammingene skal gjennomføres. Forslaget er ute på høring til 22. oktober, og en avgjørelse må komme før utgangen av året, når dagens forskrift formelt utløper.

