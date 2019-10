Innbruddstyv fra Litauen dømt til fire års fengsel

innenriks

Mannen er i Sogn og Fjordane tingrett dømt for medvirkning til tolv grove tyverier, tre forsøk på det samme, fire «vanlige» tyveri og to brudd på vegtrafikkloven.

Mannen ble tatt i Indre Arna i mars, da han var på vei til Bergen for å ta seg ut av landet, skriver Bergens Tidende. Mannen slo til både i Hordaland og i Sogn og Fjordane, skriver NRK.

24-åringen nektet straffskyld på de fleste punktene i tiltalen.

Tingretten mener innbruddene, hvor mannen blant annet forsynte seg av smykker, ringer, øredobber, bunadssølv, klokker, kamera og sølv, må anses som mobil vinningskriminalitet. En form for kriminalitet det advares sterkt mot. Retten mener også at han samarbeidet med to andre menn, og at han var en initiativtaker og kartla potensielle steder de kunne slå til.

I dommen poengterer retten også at flere at flere av dem som har hatt mannen på besøk har opplevd store tilleggsbelastninger, ved at de i lengre tid har følt seg utrygge hjemme.

Den litauiske 24-åringen er også dømt til å betale rundt 278.000 kroner i erstatning til privatpersoner og forsikringsselskap, skriver Bergens Tidende.

