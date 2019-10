Kallmyr: – Dramatisk nedgang i lommetyveri og ran

innenriks

– Antallet lommetyveri, innbrudd og personran har sunket dramatisk siden 2013. Både fordi det er gjort mye godt politiarbeid, over 15.000 kriminelle utlendinger er uttransportert, men ikke minst fordi vår atferd også har endret seg, sa justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i en redegjørelse for Stortinget torsdag.

Under redegjørelsen sa Kallmyr at vinningskriminaliteten alltid har vært den desidert største andelen av all kriminalitet i Norge.

– Men denne kriminaliteten har siden 2014 falt med 36 prosent. Det er oppsiktsvekkende, og totalt sett har kriminaliteten sunket med 15 prosent i samme periode.

Justisministeren er klar på at det at det at kontanter brukes i mindre grad har bidratt til at vinningskriminaliteten har falt.

– I dag har vi langt mindre kontanter på oss, Vipps og kort har fullstendig overtatt for kontantene. Vi sikrer hjemmene våre bedre, og mobiltelefoner og annet personlig utstyr er mindre attraktivt å stjele fordi teknologien har gjort produktene sikrere, sa Kallmyr.

